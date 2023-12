Changyuan Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Changyuan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 5,36 CNH liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 5,11 CNH nur um 4,66 Prozent abweicht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 5,32 CNH liegt und somit eine Abweichung von -3,95 Prozent zum letzten Schlusskurs aufweist. Auch auf dieser kurzfristigen Basis erhält die Changyuan-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes der Changyuan-Aktie in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Jedoch konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Changyuan liegt bei 82,76, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei einem RSI25 von 62,41 über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Changyuan eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Changyuan eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Allerdings wurden auch acht Handelssignale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Changyuan von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.