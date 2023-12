Changyuan Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Changyuan lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. Aktuell zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch die Gesamtbewertung für Changyuan in diesem Punkt als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Changyuan eine überkaufte Situation auf 7-Tage-Basis festgestellt, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt der RSI einen neutralen Wert, sodass hier eine abweichende Einstufung vorgenommen wird. Insgesamt erhält das Changyuan-Wertpapier damit ein "schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Anleger-Kommentare und -Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt, dass Changyuan in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch die Themen rund um den Wert waren mehrheitlich positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "gut" eingeordnet, obwohl auch 6 "schlecht"-Signale herausgefiltert wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "gut"-Einstufung für die Messung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Changyuan mit 5,36 CNH angegeben, während die Aktie selbst bei 5,05 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,78 Prozent und führt zur Bewertung als "schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -5,25 Prozent, was ebenfalls zu einer "schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Changyuan als "schlecht" bewertet.