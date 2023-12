Changying Xinzhi Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Air China":

In den letzten 12 Monaten erzielte Xinzhi eine Performance von 19,74 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche eine Outperformance von +6,04 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Xinzhi mit einer Rendite von 13,35 Prozent überzeugen. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Xinzhi beträgt 44,6 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Xinzhi als überkauft betrachtet und entsprechend mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinzhi beträgt 28, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" als neutral einzustufen ist.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu Xinzhi geäußert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Xinzhi in Bezug auf den Aktienkurs und das Anleger-Sentiment eine positive Bewertung erhält, während die technische Analyse auf einige Risiken hinweist.