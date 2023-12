Changying Xinzhi Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Aktienkurs von Xinzhi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,74 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +7,11 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 12,64 Prozent gestiegen. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Xinzhi mit einer Rendite von 7,69 Prozent eine Überperformance von 12,05 Prozent gegenüber dem Durchschnittswert erzielt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Xinzhi mit einer Ausschüttung von 0,3 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (1,49 %) deutlich niedriger, mit einer Differenz von 1,19 Prozentpunkten. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Xinzhi-Aktie von 17,14 CNH mit +15,89 Prozent Entfernung vom GD200 (14,79 CNH) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist jedoch einen Kurs von 18,08 CNH auf, was ein "Schlecht"-Signal bedeutet, da der Abstand -5,2 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Xinzhi-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Xinzhi-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 56, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,05, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Xinzhi damit ein "Neutral"-Rating.