Changying Xinzhi Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Xinzhi. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 73,68 Punkte, was bedeutet, dass Xinzhi momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 79,05, dass Xinzhi überkauft ist und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Xinzhi 28. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Xinzhi daher weder unterbewertet noch überbewertet, was von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Xinzhi eine Performance von 19,74 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 13,14 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,6 Prozent im Branchenvergleich für Xinzhi. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Xinzhi mit 12,83 Prozent über dem Durchschnittswert von 6,91 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating für Xinzhi in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Xinzhi, mit insgesamt fünf positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Xinzhi in der Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung erhält, basierend auf unserer Stimmungsanalyse. Insgesamt erhält Xinzhi von der Redaktion daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.