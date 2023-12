Changshu Tianyin Electromechanical Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Changshu Tianyin Electromechanical liegt der RSI7 bei 40,69 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 beträgt 61,42, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 12,23 CNH für die Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,66 CNH, was einer positiven Veränderung von 19,87 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 16,41 CNH, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Changshu Tianyin Electromechanical somit eine "Neutral"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Changshu Tianyin Electromechanical eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,52 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes zu der Aktie festgestellt werden, weshalb sie mit einem "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.