Changshu Tianyin Electromechanical Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Dividendenrendite von Changshu Tianyin Electromechanical liegt mit 0 % unter dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, der im Mittel bei 1,47 % liegt. Dies entspricht einer Differenz von 1,47 Prozentpunkten und führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Changshu Tianyin Electromechanical war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Marktteilnehmer zeigten sich überwiegend optimistisch, mit sieben positiven und zwei negativen Tagen. An fünf Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Changshu Tianyin Electromechanical daher eine positive Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie von Changshu Tianyin Electromechanical im vergangenen Jahr eine Rendite von 88,81 Prozent erzielt, was 87,94 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0,2 Prozent, wobei Changshu Tianyin Electromechanical aktuell 88,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Changshu Tianyin Electromechanical liegt bei 84,98 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 56,31 neutral. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Gesamtbewertung.