Changshu Tianyin Electromechanical Aktie: Grund zur Freude?

Die Dividendenrendite der Changshu Tianyin Electromechanical-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 1,58) liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Changshu Tianyin Electromechanical in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,27 Prozent. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -18,89 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +58,16 Prozent im Branchenvergleich für Changshu Tianyin Electromechanical entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -18,15 Prozent im letzten Jahr, wobei Changshu Tianyin Electromechanical 57,42 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Changshu Tianyin Electromechanical insgesamt als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.