Changshu Tianyin Electromechanical Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Changshu Tianyin Electromechanical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 70,68 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich liegt die Aktie 71,26 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (-0,57 Prozent) und 71,62 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (-0,94 Prozent). Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 12,06 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 15 CNH um +24,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 16,07 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -6,66 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 11 Tagen, während an drei Tagen eher negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 63,89 Punkten und zeigt somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI an. Der RSI25 liegt bei 72,15, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier überkauft ist, wodurch sie eine "Schlecht"-Einstufung erhält.

Insgesamt wird das Wertpapier von Changshu Tianyin Electromechanical aufgrund dieser Analyse mit einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt bewertet.