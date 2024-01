Changshu Tianyin Electromechanical Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changshu Tianyin Electromechanical liegt bei einem Wert von 634, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält Changshu Tianyin Electromechanical daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Changshu Tianyin Electromechanical beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" darstellt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Changshu Tianyin Electromechanical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,36 CNH lag und der letzte Schlusskurs (13,87 CNH) somit um +12,22 Prozent abweicht, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,16 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,17 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Changshu Tianyin Electromechanical-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.