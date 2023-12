Changshu Fengfan Power Equipment Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Während der vergangenen Wochen hat sich die Stimmung und das Interesse an Changshu Fengfan Power Equipment in den sozialen Medien negativ entwickelt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist dementsprechend in den roten Bereich gerutscht, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die geringe Diskussionsaktivität und abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führen zu diesem negativen Rating.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Changshu Fengfan Power Equipment liegt aktuell bei 62,96 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 63,3 eine neutrale Einschätzung. Somit wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Changshu Fengfan Power Equipment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Bauwesen"-Branche eine Underperformance von -11,28 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie mit -11,32 Prozent unter dem Wert. Somit erhält Changshu Fengfan Power Equipment in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 4,72 CNH deutlich unter dem Wert des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage (5,12 CNH) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs (4,72 CNH) nur leicht unter dem Wert (4,88 CNH) liegt.

Insgesamt wird Changshu Fengfan Power Equipment in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.