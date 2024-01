Changshu Fengfan Power Equipment Aktie: Was macht der Markt?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Changshu Fengfan Power Equipment als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 liegt bei 20,83, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 51,08 liegt, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie von Changshu Fengfan Power Equipment eine Performance von -1,77 Prozent. Im Branchenvergleich ist dies eine Underperformance von -3,6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um 1,83 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,54 Prozent verzeichnete, liegt die Unterperformance bei 3,31 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Changshu Fengfan Power Equipment bei 4,99 CNH liegt, was einer -2,16 prozentigen Entfernung vom GD200 (5,1 CNH) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 4,94 CNH auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,01 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Changshu Fengfan Power Equipment. Die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.