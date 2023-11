Changshu Automotive Trim Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Jiangsu Changshu Automotive Trim-Aktie wird basierend auf verschiedenen Analysen bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 2,08 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,51 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage (+6,18 Prozent) sowie für die letzten 50 Handelstage (+5,31 Prozent) positiv vom aktuellen Schlusskurs ab. Daher erhält die Aktie in der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,41 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 42,97 eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Aktie für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.