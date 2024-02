Changshu Automotive Trim Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Auckland International Airport":

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Changshu Automotive Trim besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Jiangsu Changshu Automotive Trim insgesamt als "Gut". Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,27 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,32 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Changshu Automotive Trim liegt mit 12,85 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.