Changshu Automotive Trim Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Jiangsu Changshu Automotive Trim war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse wird Jiangsu Changshu Automotive Trim daher neutral bewertet.

Aus technischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 16,66 CNH einen Abstand von -12,41 Prozent zum GD200 (19,02 CNH) und wird als schlecht bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 19,04 CNH, was ebenfalls auf ein schlechtes Signal hindeutet, da der Abstand -12,5 Prozent beträgt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Changshu Automotive Trim beträgt 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher fundamental als neutral bewertet.

Der Aktienkurs von Jiangsu Changshu Automotive Trim verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,4 Prozent, was 19,33 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Automatische Komponenten" liegt die Aktie sogar 25,72 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.