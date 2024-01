Changsha Jingjia Microelectronics-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von Changsha Jingjia Microelectronics zeigt sich in verschiedenen Bereichen als neutral bewertet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,14 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,92 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik. Auch in Bezug auf die Diskussionintensität im Internet und die Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie als neutral bewertet.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Changsha Jingjia Microelectronics im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,56 Prozent erzielt, was 21,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 49,39 Punkten als auch der RSI25 mit 63,62 Punkten führen zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Changsha Jingjia Microelectronics in verschiedenen Bereichen neutral bewertet wird, während sie in Bezug auf die Rendite im Vergleich zum Sektor eine gute Bewertung erhält.