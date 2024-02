Changsha Jingjia Microelectronics Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Aktienkurs von Changsha Jingjia Microelectronics hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -35,28 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die gesamte Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -28,11 Prozent, wobei Changsha Jingjia Microelectronics mit 7,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Changsha Jingjia Microelectronics mit einer Ausschüttung von 0,18 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (1,1 %) nur leicht darunter, mit einer Differenz von 0,93 Prozentpunkten. Daher wird die Einstufung derzeit als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Aktie ergibt einen Durchschnitt von 78 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 56,89 CNH, was einem Unterschied von -27,06 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Abweichung, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Changsha Jingjia Microelectronics zeigt ein Niveau von 28,16, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.