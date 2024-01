Changsha Jingjia Microelectronics Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Changsha Jingjia Microelectronics liegt bei 62,49, was als "Neutral" eingestuft wird.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73 für die Changsha Jingjia Microelectronics, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Changsha Jingjia Microelectronics in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Changsha Jingjia Microelectronics beträgt 235, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Changsha Jingjia Microelectronics in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -6,23 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +28,23 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.