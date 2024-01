Changsha Jingjia Microelectronics Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen, abhängig von ihrer Intensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. Im Falle von Changsha Jingjia Microelectronics haben wir eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt und daher das Signal "Neutral" für die langfristige Stimmungsbewertung vergeben, da es kaum Veränderungen in der Stimmungsrate gab.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) von Changsha Jingjia Microelectronics aktuell einen negativen Trend an, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt 16,64 Prozent unter dem GD200 und 10,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Bezüglich der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changsha Jingjia Microelectronics einen Wert von 245 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Changsha Jingjia Microelectronics ergibt die Analyse für den RSI7 und den RSI25 jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Werte darauf hinweisen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Changsha Jingjia Microelectronics daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment, technische Analyse, fundamentale Kriterien und den Relative-Stärke-Index.