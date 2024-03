Changsha Jingjia Microelectronics Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Changsha Jingjia Microelectronics liegt bei 254,22, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt, dass sie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat Changsha Jingjia Microelectronics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,33 Prozent erzielt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 11,06 Prozent über dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0,18 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Changsha Jingjia Microelectronics, wobei sie in einigen Kategorien positiv abschneidet, in anderen jedoch neutral bewertet wird.