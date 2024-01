Changsha Jingjia Microelectronics Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Investoren: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Changsha Jingjia Microelectronics eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Changsha Jingjia Microelectronics daher eine neutrale Bewertung.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Changsha Jingjia Microelectronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 84,53 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 63,42 CNH, was einem Unterschied von -24,97 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (77,13 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-17,78 Prozent Abweichung), weshalb die Changsha Jingjia Microelectronics-Aktie auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft wird.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 22 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") 9,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -6,95 Prozent, wobei Changsha Jingjia Microelectronics aktuell 28,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Relative Strength Index: Die technische Analyse zeigt, dass die Changsha Jingjia Microelectronics aktuell mit einem Wert von 82,23 im Relative Strength-Index überkauft ist, weshalb das Signal als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".