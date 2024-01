Changmao Biochemical Engineering Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie von Changmao Biochemical Engineering hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,76 HKD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,59 HKD um -22,37 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,56 HKD, was über dem letzten Schlusskurs (+5,36 Prozent) liegt. Anhand dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie von Changmao Biochemical Engineering eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -1,04 Prozent erzielt, was 4,07 Prozent unter dem Durchschnitt (3,03 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 3,03 Prozent, und Changmao Biochemical Engineering liegt aktuell 4,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changmao Biochemical Engineering beträgt aktuell 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" mit einem durchschnittlichen KGV von 43 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Changmao Biochemical Engineering derzeit eine Dividendenrendite von 10,2 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,77 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.