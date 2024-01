Changjiang Securities Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Dividendenpolitik von Changjiang Securities wird derzeit von Analysten als neutral eingestuft, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +0,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt eine Underperformance von -2,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, die im Durchschnitt um 3,53 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Changjiang Securities um 0,24 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,5 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was dazu führt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als neutral bewertet wird. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Changjiang Securities derzeit mit einem Wert von 89,19 als überkauft gilt, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit auch hier die Einstufung "Schlecht" erhält.

Insgesamt wird die Changjiang Securities in Bezug auf den RSI als "Schlecht" eingestuft, basierend auf einer überkauften Position und einer negativen Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche.