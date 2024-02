Changjiang Securities Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changjiang Securities liegt bei 16,5, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität nahm ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Finanzen" hat Changjiang Securities im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,05 Prozent erzielt, was 6,06 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie sogar um 10,81 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei 2,09 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,24 Prozent für diese Aktie ist. Daher erhält Changjiang Securities in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.