Changjiang Securities Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Changjiang Securities zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 5,87 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst 5,38 CNH beträgt. Dies ergibt eine Distanz von -8,35 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 5,62 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -4,27 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changjiang Securities bei 16, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 0) ein ähnliches Niveau darstellt. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Finanzen" zeigt sich, dass Changjiang Securities eine Rendite von 1,05 Prozent erzielt hat, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 4,69 Prozent, wobei Changjiang Securities mit 3,63 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Changjiang Securities derzeit eine Dividendenrendite von 2,09 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 1,48 % liegt. Die Differenz von lediglich 0,6 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.