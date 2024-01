Changjiang Securities Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Changjiang Securities. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 52,94 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Changjiang Securities eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Changjiang Securities bei 5,87 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 5,38 CNH aus dem Handel ging, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5,62 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changjiang Securities bei 16, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.