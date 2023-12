Changjiang Securities Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Aktie der Changjiang Securities notiert derzeit bei 5,57 CNH, was einem Rückgang von 2,28 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Im Vergleich zu den letzten 200 Tagen zeigt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -5,27 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Changjiang Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,28 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -5,23 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Aktie mit einer Rendite von 2,24 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Changjiang Securities gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wird eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger und eine verstärkte Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,38 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.