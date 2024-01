Changjiang Publishing, Media Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Changjiang Publishing & Media-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,21 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 7,45 CNH, was einem Unterschied von -9,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 7,92 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -5,93 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Changjiang Publishing & Media über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsaktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen. Der RSI-Wert von 84,62 zeigt an, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Beim RSI25 ergibt sich ein Wert von 59, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Meinungen über Changjiang Publishing & Media. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung jedoch als "Gut" eingestuft.