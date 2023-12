Changjiang Publishing, Media Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Für Changjiang Publishing & Media wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 35,79 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,75 ebenfalls, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und wird entsprechend auch mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Changjiang Publishing & Media in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Changjiang Publishing & Media bei 8,46 CNH, was einer Entfernung von +3,93 Prozent vom GD200 (8,14 CNH) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 7,89 CNH, was einem Abstand von +7,22 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei in den letzten zwei Wochen statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben haben. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Changjiang Publishing & Media.