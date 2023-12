Die Changjiang, Jinggong Steel Structure CoLtd-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine wichtige Kennzahl in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Aktie von Changjiang & Jinggong Steel Building zeigt der RSI aktuell einen Wert von 94,12, was auf eine Überkaufsituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie von Changjiang & Jinggong Steel Building im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,22 Prozent erzielt, was 23,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -1,07 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 23,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den vergangenen Tagen neutral, wobei überwiegend positive Themen diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Changjiang & Jinggong Steel Building. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Kommunikation im Internet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Changjiang & Jinggong Steel Building derzeit auf Basis verschiedener Kennzahlen eher negativ bewertet wird.