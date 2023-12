Changjiang, Jinggong Steel Structure CoLtd Aktie: Wann tut sich was?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Changjiang & Jinggong Steel Building in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit kein großes Interesse bei den Anlegern weckt.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Changjiang & Jinggong Steel Building-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3,74 CNH, was einer Abweichung von -19,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Schlusskurs von 3,27 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Changjiang & Jinggong Steel Building eher neutral diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Changjiang & Jinggong Steel Building-Aktie beträgt aktuell 94, was auf ein "überkauft"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine eher negative Tendenz für Changjiang & Jinggong Steel Building, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.