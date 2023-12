Changjiang, Jinggong Steel Structure CoLtd Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Changjiang & Jinggong Steel Building verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,72 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -0,12 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -22,6 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,07 Prozent, wobei Changjiang & Jinggong Steel Building um 22,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Changjiang & Jinggong Steel Building Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,69 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 2,97 CNH weicht somit um -19,51 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,2 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -7,19 Prozent und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Changjiang & Jinggong Steel Building also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, ebenso wie in den Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ergeben sich auf dieser Ebene ein Gut- und ein Schlecht-Signal, was letztlich zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Changjiang & Jinggong Steel Building bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.