Changjiang, Jinggong Steel Structure CoLtd Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Changjiang & Jinggong Steel Building zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -32,85 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Bauwesen-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -15,22 Prozent, wobei Changjiang & Jinggong Steel Building mit 17,63 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Dies führte im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Changjiang & Jinggong Steel Building verläuft aktuell bei 3,38 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,84 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von -15,98 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,91 CNH, was einer Differenz von -2,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal und insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Changjiang & Jinggong Steel Building-Aktie hat einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (59,7) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Changjiang & Jinggong Steel Building.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung wurde bei Changjiang & Jinggong Steel Building eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate gemessen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.