Changjiang, Jinggong Steel Structure CoLtd Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Changjiang & Jinggong Steel Building hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,57 Prozent erzielt. Dies liegt 8,13 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt (-19,44 Prozent) im Industriesektor. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -20,64 Prozent, wobei Changjiang & Jinggong Steel Building aktuell 6,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Changjiang & Jinggong Steel Building ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 3 negative und 0 positive Signale, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Changjiang & Jinggong Steel Building festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Changjiang & Jinggong Steel Building-Aktie beträgt aktuell 30 für die letzten 7 Tage und 52,45 für die letzten 25 Handelstage. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Analyse der RSIs für Changjiang & Jinggong Steel Building.