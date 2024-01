Changhua Holding Group Ltd. Registered (A) Aktie: Was könnte passieren?

Basierend auf dem Relative Strength-Index gilt die Aktie von Changhua als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Changhua-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,21, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,17, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Changhua verläuft derzeit bei 10,82 CNH. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", auch wenn der Aktienkurs selbst bei 11,08 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,4 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Differenz von -3,4 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet dient als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Changhua auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Changhua weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insofern geben wir der Aktie von Changhua bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Changhua auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare und Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Changhua in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt muss Changhua hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

