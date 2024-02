Changhua Holding Group Ltd. Registered (A) Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Changhua-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,65 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,11 CNH, was einem Unterschied von -33,24 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,38 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-31,5 Prozent Abweichung) auf eine negative Entwicklung hin. Somit erhält die Changhua-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine positive Stimmung rund um die Changhua-Aktie hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen deutlich positive Meinungen und auch die angesprochenen Themen rund um das Unternehmen sind überwiegend positiv. Daher wird die Aktie aus Anlegersicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Anhand des Relative Strength-Index (RSI) wird die Changhua aktuell mit einem Wert von 80,49 als überkauft eingestuft. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 79 eine Überkaufung. Daher wird die Aktie auf Basis des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, und auch die Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird die Aktie von Changhua bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.