Changhong Jiahua Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Changhong Jiahua beträgt 25 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Gut".

Eine weitere wichtige Information zur Einschätzung einer Aktie liefert das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass Changhong Jiahua durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Changhong Jiahua aktuell bei 0,49 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,43 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von -12,24 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal, da die Differenz bei 0 Prozent liegt. Insgesamt lautet die Gesamtbewertung daher "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

