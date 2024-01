Changhong Jiahua Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Changhong Jiahua hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 104,59 Prozent erzielt, was mehr als 117 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -13,11 Prozent, aber auch hier liegt die Rendite von Changhong Jiahua mit 117,7 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Changhong Jiahua beträgt derzeit 11, was eine positive Differenz von +5,76 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Changhong Jiahua von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Changhong Jiahua auf 0,5 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,42 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,44 HKD, was die Aktie mit einem Abstand von -4,55 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Changhong Jiahua liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.