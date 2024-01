Changhong Jiahua Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Changhong Jiahua-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,42 HKD lag, was einem Unterschied von -16 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,5 HKD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,44 HKD liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (-4,55 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Changhong Jiahua-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,29 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Aktie eine durchschnittliche Beachtung erfährt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Changhong Jiahua-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und zeigt eine neutrale Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Changhong Jiahua-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung und weist sowohl positive als auch negative Signale auf.