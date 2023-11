Changhong Jiahua Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Changhong Jiahua verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 104,59 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -9,59 Prozent, was bedeutet, dass Changhong Jiahua eine Outperformance von +114,18 Prozent erzielte. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,5 Prozent, wobei Changhong Jiahua um 106,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Changhong Jiahua liegt bei 33,33 und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 42,86 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Changhong Jiahua. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Changhong Jiahua ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,4 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 70, und somit liegt der genaue Abstand bei 95 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.