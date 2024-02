Changhong Jiahua Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Changhong Jiahua zeigt aktuell einen Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auch hier "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Changhong Jiahua derzeit bei 11 liegt. Dies bedeutet eine positive Differenz von +6,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Changhong Jiahua von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität, vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge, die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher erhält Changhong Jiahua für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Changhong Jiahua ein "Neutral"-Wert.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Die Aktie von Changhong Jiahua stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, ohne dass es dabei zu besonders positiven oder negativen Ausschlägen kam. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Changhong Jiahua, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".