Changhong Jiahua Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Changhong Jiahua in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Changhong Jiahua schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Mit einer Differenz von 6,19 Prozentpunkten (11,76 % gegenüber 5,58 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changhong Jiahua beträgt 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51 als unterbewertet erscheint. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Changhong Jiahua eine Rendite von 104,59 Prozent erzielt, was mehr als 122 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,77 Prozent. Auch hier übertrifft Changhong Jiahua mit 122,36 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Die herausragende Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.