Changchun UP Optotech Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Changchun Up Optotech wird derzeit in einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 34,06 CNH, während der Aktienkurs bei 29,31 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,95 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 34,11 CNH führt zu einer Abweichung des Aktienkurses von -14,07 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Changchun Up Optotech eine Rendite von 0,03 Prozent auf, was 1,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" hat durchschnittlich eine Dividendenrendite von 1 Prozent. Basierend auf dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Aspekte. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 84,64, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,44, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".