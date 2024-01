Changchun UP Optotech Aktie: Das darf nicht passieren!

Das Unternehmen Changchun Up Optotech bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0,03 %, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung einen geringeren Ertrag von 1,45 Prozentpunkten bedeutet. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Changchun Up Optotech bei 29,16 CNH liegt, was einer Entfernung von -14,41 Prozent vom GD200 (34,07 CNH) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 34,35 CNH, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -15,11 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die fundamentale Analyse betrifft, so beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changchun Up Optotech 88. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Changchun Up Optotech in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.