Changchun UP Optotech Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie von Changchun Up Optotech bietet Anlegern derzeit eine Dividendenrendite von 0,05 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung einen geringeren Ertrag von 1,55 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigere Dividende führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Changchun Up Optotech in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung im Durchschnitt um -19,21 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +35,34 Prozent für Changchun Up Optotech entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Industrie-Sektors, der eine Rendite von -18,58 Prozent verzeichnete, lag das Unternehmen um 34,71 Prozent über diesem Wert. Diese positive Performance führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Changchun Up Optotech als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Changchun Up Optotech ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79,39 auf, was einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt entspricht. Auf der Basis dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet erscheint.