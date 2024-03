Changchun UP Optotech Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Changchun Up Optotech liegt der 7-Tage-RSI bei 48,72 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 29,54, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist und somit ein gutes Rating erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Analyse ergab eine neutrale Bewertung, da die Diskussionsintensität mittelmäßig war und kaum Änderungen in der Stimmungslage identifiziert werden konnten.

Das Anleger-Sentiment für Changchun Up Optotech ist insgesamt positiv, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um das Unternehmen befasst hat. Dadurch ergibt sich eine gute Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat Changchun Up Optotech in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +30,77 Prozent im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche erzielt und lag auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor deutlich über dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie ein gutes Rating.