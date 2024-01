Changchun UP Optotech Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Changchun Up Optotech bei 34,08 CNH liegt, während die Aktie selbst auf 30,09 CNH gefallen ist. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -11,71 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 34,44 CNH, was einen Abstand von -12,63 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Gesamturteil "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen recht positiv. In den letzten beiden Wochen überwogen insbesondere positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Changchun Up Optotech-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 68,07 und einem RSI25-Wert von 62,58.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 51,01 Prozent erzielt, was 49,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 1,78 Prozent, und die Changchun Up Optotech-Aktie übertrifft diesen Wert um 49,23 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

