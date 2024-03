Changchun UP Optotech Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Changchun Up Optotech-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 38, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 42,15. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Changchun Up Optotech-Aktie.

In der technischen Analyse steht die Changchun Up Optotech-Aktie derzeit +7,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf der anderen Seite ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage -10,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Changchun Up Optotech-Aktie 79. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" ist das KGV von Changchun Up Optotech im Durchschnittsbereich. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird ein "Neutral"-Rating für die Changchun Up Optotech-Aktie vergeben.