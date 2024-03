Changchun UP Optotech Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Unternehmen Changchun Up Optotech wird derzeit aufgrund verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das Unternehmen mit einem aktuellen Wert von 79,39 in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts. Dies zeigt, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,05 Prozent, was 1,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Changchun Up Optotech eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie derzeit bei 33,42 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 30,08 CNH, was einem Abstand von -9,99 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 27,56 CNH, was einer Differenz von +9,14 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Changchun Up Optotech in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale bis positive Bewertung für Changchun Up Optotech.