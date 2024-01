Changchun UP Optotech Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung unter den Anlegern für Changchun Up Optotech ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Changchun Up Optotech derzeit bei 0,03 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz von -1,46 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 34,08 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 30,09 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -11,71 Prozent, wodurch die Bewertung als "Schlecht" ausfällt. Auch der GD50 liegt mit einem Abstand von -12,63 Prozent bei 34,44 CNH, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Changchun Up Optotech als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 68,07 und der RSI25 62,58, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung, während die Bewertungen in Bezug auf Dividende, technische Analyse und den Relative Strength-Index eher negativ ausfallen.